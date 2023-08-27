الطقس: أجواء صيفية ودرجات الحرارة حول معدَّلها العام

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، صيفيّاً عاديّاً، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدَّل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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طقس الأحد 27 أغسطس

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الإثنين 28 أغسطس

ويوم غدٍ الاثنين يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدَّلها العام بقليل والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 29 أغسطس

وأما الثلاثاء فيكون الجو صيفيًّا عادياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدَّلها العام بقليل، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية وخفيفة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 30 أغسطس

والأربعاء المقبل يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين