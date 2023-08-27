مقتل شاب بالرصاص في سخنين بالداخل المحتل

قتل الشاب علي خير الله أبو صالح بالثلاثينيات من عمره في جريمة إطلاق نار في بلدة سخنين في منطقة الجليل.

وتعرض الشاب لجريمة إطلاق نار في سخنين، وحتى اللحظة لم تعرف خلفية الجريمة.

وعملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى الجليل في مدينة نهاريا لمتابعة العلاجات الطبية اللازمة، حيث أعلن عن وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

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ويوم أمس السبت، أصيب 6 أشخاص بجروح بينهم اثنان بحالة خطيرة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا؛ فيما أصيب اثنان آخران في جريمتي طعن منفصلتين ارتكبتا في الزرازير وقلنسوة.

ومنذ مطلع شهر آب/ أغسطس ولغاية الآن، قتل 20 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت بالمجتمع العربي في الداخل المحتل.

149 قتيلا

وبمقتل الشاب أبو صالح من سخنين صباح اليوم الأحد، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 149 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتتهم الجهات الفلسطينية في الداخل الشرطة وأجهزة أمن الاحتلال بالمساهمة في تصعيد ودعم الجريمة تجاه العرب، مع عدم ملاحقتها وملاحقة مرتكبيها.

المصدر / فلسطين أون لاين