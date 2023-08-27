5 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال طولكرم

أفادت مصادر محلية، بإصابة 5 شبان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة طولكرم، وتم نقلهم إلى مستشفى ثابت الحكومي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة طولكرم شمال غربي الضفة المحتلة، وسط اشتباكات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة طولكرم.

وشرعت قناصة الاحتلال في اعتلاء أسطح المباني السكنية، وتفتيش عدد من المنازل واستجواب قاطنيها، ما تسبب في ترويع النساء والأطفال.

فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، وفرضت طوقًا أمنيًا على جميع مداخل المدينة.

وتزامن اقتحام طولكرم، مع اعتقال قوات الاحتلال الشاب محمد الفايد أثناء مروره عبر أحد الحواجز العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين