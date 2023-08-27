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بالفيديو الاحتلال يقتحم طولكرم وسط اشتباكات مع المقاومين

27 اغسطس 2023 . الساعة 02:18 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة طولكرم شمال غربي الضفة المحتلة، وسط اشتباكات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة طولكرم.

وشرعت قناصة الاحتلال في اعتلاء أسطح المباني السكنية، وتفتيش عدد من المنازل واستجواب قاطنيها، ما تسبب في ترويع النساء والأطفال.

فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، وفرضت طوقًا أمنيًا على جميع مداخل المدينة.

وتزامن اقتحام طولكرم، مع اعتقال قوات الاحتلال الشاب محمد الفايد أثناء مروره عبر أحد الحواجز العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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