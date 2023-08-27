الجيش السوداني يقصف مواقع لقوات الدعم السريع بالخرطوم

قصف الجيش السوداني، السبت، مواقع لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وسط تحذيرات من أوضاع كارثية في جنوب ولاية دارفور بسبب استمرار القتال.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أعمدة الدخان تصاعدت بأحياء العاصمة الخرطوم، جراء استمرار الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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من جانبه قال بيان للجيش السوداني، إن قوات الدعم السريع قصفت منطقة في أم درمان، مؤكدًا أنه جارٍ حصر الإصابات وسط السكان.

بدورها أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن 20.3 مليون شخص في السودان، يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ يوليو/تموز.

وفي جنيف، صرح منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، يوم الجمعة، أن "الحرب في السودان أوجدت وضعًا طارئًا إنسانيًّا له أبعاد هائلة".

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وأوضح "غريفيث" أن أمراضًا، مثل الحصبة والملاريا وحمّى الضنك وغيرها، تنتشر في جميع أنحاء البلاد ولا يحصل معظم الناس على العلاج الطبي، بعد أن تسبّبت الحرب في تدمير القطاع الصحي، وخروج معظم المستشفيات من الخدمة.

وتدور معارك عنيفة بين الطرفين منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي بالخرطوم ومدن أخرى، أدت لسقوط أكثر من 4 آلاف قتيل وتشريد ما يفوق الـ 4 ملايين آخرين، فضلًا عن خسائر البنية التحتية والمرافق والاقتصاد.

المصدر / وكالات