أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم، الليلة.

شاهد | اندلاع مواجــ.ــهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحـــ..ــتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم pic.twitter.com/9xj1KRxgwh — فلسطين أون لايـن (@F24online) August 26, 2023

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وأفادت مصادر، بأن المواجهات تركّزت في منطقة "المطينة"، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.

فيما تصدى الشباب الثائر لقوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة، وأشعلوا الإطارات المطاطية ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين