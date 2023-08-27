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بالفيديو إصابات بمواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

27 اغسطس 2023 . الساعة 00:36 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم، الليلة.

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وأفادت مصادر، بأن المواجهات تركّزت في منطقة "المطينة"، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.

فيما تصدى الشباب الثائر لقوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة، وأشعلوا الإطارات المطاطية ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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