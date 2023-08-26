"عين الحلوة حكاية مخيم".. ملف ينشر غدا في صحيفة فلسطين

تنشر صحيفة فلسطين وموقعها الإلكتروني فلسطين أون لاين غدا الأحد ملفا خاصا بواقع مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

ويتناول الملف أوضاع اللاجئين في المخيم الذي شهد نهاية يوليو/تموز اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركة فتح ومسلحين آخرين، أدت إلى مقتل وجرح العشرات، ونزوح العديد من العائلات من منازلها.

ويتضمن الملف حوارا مع ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان أحمد عبد الهادي وآخر مع رئيس الهيئة ٣٠٢ للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي ومجموعة من التقارير الصحفية التي تسلط الضوء على الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين في المخيم والمطالبات بتلبية احتياجاتهم الإنسانية ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية قسرا سنة ١٩٤٨.

المصدر / فلسطين أون لاين