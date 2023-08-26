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للأسبوع الـ34.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

26 اغسطس 2023 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
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تجددت مساء اليوم السبت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء في تل أبيب وعشرات المواقع الأخرى، وذلك للأسبوع الـ34 على التوالي.

واحتشد عشرات الآلاف في شارع "كابلان" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية التي تقام أسبوعيا.

وتظاهر المئات من المتظاهرين قرب منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالقدس المحتلة.

وذكر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال الاحتجاجات أن "الحكومة تشن هجوما على الدولة على مستوى الاقتصاد والتعليم والجيش والضباط".

وتابع أن "الحكومة نجحت خلال 7 شهور في تحطيم كل شيء. هم يتحدثون عن كفاءة الجيش؛ ماذا عن كفاءتهم هم؟ المشكلة ليست كفاءة الجيش إنما كفاءة نتنياهو، كما أن المشكلة هي أنهم يقومون بتدميرنا من الداخل".

وقال مسؤولون في مقر الاحتجاجات إنهم بصدد التركيز في احتجاجاتهم خلال الأسبوع الوشيك على "غزو الدكتاتورية لنظام التعليم الحكومي".

 

 

المصدر / وكالات
#حكومة نتنياهو #احتجاجات ضد نتنياهو

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