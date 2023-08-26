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لاعب غزي على رادار أندية عراقية

26 اغسطس 2023 . الساعة 21:01 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر موثوق عن اهتمام عدة أندية عربية بخدمات أحد لاعبي المنتخب الأولمبي، من أجل التعاقد معه وضمه إلى صفوف أحدها في حال موافقة اللاعب وناديه على أي من العروض التي سيتم تقديمها.

وقال المصدر لـ"فلسطين أون لاين": إن ناديي الشرطة والزوراء العراقيين يبحثان التعاقد مع أحمد كُلاب متوسط ميدان اتحاد خانيونس والمنتخب الأولمبي، في ظل الظهور المميز له في بطولة غرب آسيا التي جرت في العراق يونيو الماضي.

وأوضح المصدر أن عماد حارس مرمى المنتخب العراقي السابق ومدرب حراس مرمى الزوراء تواصل في الأيام الماضية مع عدد من الكوادر الرياضية في غزة من أجل معرفة آلية التواصل مع اللاعب وناديه اتحاد خانيونس.

وفي حال قررت أي من الأندية العراقية التعاقد مع كلاب فإنها ستقوم بمخاطبة اتحاد خانيونس وطلب ضم اللاعب.

وظهر كُلاب بصورة لافتة للأنظار مع المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا، وحصل على جائزة رجل المباراة أمام منتخب سوريا.

#اتحاد خانيونس #العراق #المنتخب الأولمبي #دوري غزة

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