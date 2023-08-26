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غدًا.. انطلاق مؤتمر "نداء الأقصى الدولي الثاني" في العراق

26 اغسطس 2023 . الساعة 20:57 بتوقيت القدس
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ينطلق غدًا في العراق مؤتمر "نداء الأقصى الدولي الثاني"، الذي يستمر حتى 29 من الشهر الجاري؛ "تعزيزًا للتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية العادلة"، وفق "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين".

ويُعقد المؤتمر برعاية "العتبة الحسينية المقدسة"، تحت عنوان: "فلسطين والإمام الحسين.. الأبعاد العالمية للشخصية الرّساليَّة والقضيَّة الإنسَانيَّة".

وينطلق اليوم الأول للمؤتمر، في جلسة افتتاحية، حيث ستلقى فيها كلمات للجهات الداعية وعدد من الشخصيات المشاركة من أنحاء العالم، في قاعة خاتم النبيين عليه السلام، بالعتبة الحسينية المقدّسة.

وتستأنف أعمال المؤتمر بجلسة عمل تناقش الواقع الفلسطيني وجهاد العراقيين في فلسطين، وذلك في جامعة وارث الأنبياء.

وفي اليوم الثاني، تناقش اللجان المشاركة التجليات العالمية في القضية الفلسطينية والنهضة الحسينية، إضافة إلى التهديدات المستجدة على المسجد الأقصى ومحاولات تهويد القدس الشريف، إلى جانب مسؤولية الإعلام في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وذلك في جامعة وارث الأنبياء عليه السلام.

وتعقد الجلسة الختامية للمؤتمر التي ستتضمن كلمات للجهات الداعية وعدد من الشخصيات المشاركة من أنحاء العالم، تليها قراءة البيان الختامي وإعلان نتائج المؤتمر.

ويختتم المؤتمر أعماله بزيارة المشاركين لمقام علي بن أبي طالب في النجف الأشرف، ومن بعدها افتتاح موكب نداء الأقصى الموجود على الطريق المؤدّية إلى كربلاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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