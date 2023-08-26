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إصابات في 3 جرائم منفصلة بالداخل الفلسطيني المحتل

26 اغسطس 2023 . الساعة 19:14 بتوقيت القدس
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إصابات في 3 جرائم منفصلة بالداخل الفلسطيني المحتل

أصيب خمسة أشخاص بجروح، بينهم اثنان بحالة خطيرة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة "كفر كنا" بالداخل الفلسطيني المحتل؛ فيما أصيب اثنان آخران في جريمتي طعن منفصلتين ارتكبتا في "الزرازير" و"قلنسوة"، اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية، في "كفر كنا"، شمالي فلسطين المحتلة، تعرض أفراد عائلة واحدة لإطلاق نار على يد ملثمين؛ خلال تواجدهم في ساحة منزل.

وذكرت مصادر طبية، أن حالة رجل (55 عاما) وامرأة (29 عاما) وصفت بالخطيرة، فيما وصفت حالة شاب (17 عاما) بالمتوسطة، ومصابان آخران بالطفيفة.

وأصيب شاب (38 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في "الزرازير"، من جراء تعرضه لجريمة طعن في محطة وقود، ونقل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفي "قلنسوة"، أصيب شاب (35 عاما) بجروح؛ وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن في البلدة؛ ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في الداخل الفلسطيني المحتل، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 148 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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