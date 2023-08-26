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مواطن سويدي يدعو إلى وقف الإساءة للقرآن الكريم

26 اغسطس 2023 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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دعا المواطن السويدي باتريك توفيفانين، السبت، إلى وقف حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف المتكررة في بلاده.

وفي حديث للأناضول، اعتبر توفيفانين أن المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا، يتلاعب بالبلاد ويخل بالنظام فيها بحرقه للمصحف.

وبعد اعتراضه في الميدان على حادثة حرق موميكا نسخة من المصحف بالعاصمة ستوكهولم، قال توفيفانين: "ثمة شيء قذر يمارس هنا، والنظام في السويد ينتهك، سواء كنت من اليسار أو اليمين أو كنت سياسيا أو غير ذلك عليك أن تتحلى بالهدوء وعدم إثارة الفوضى، يجب وقف مثل هذه الحوادث".

ومن الجدير بالذكر أنّ موميكا تقدم بالحصول على تصاريح من السلطات السويدية لحرق المصحف في 20 نقطة مختلفة في الشهرين القادمين.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

المصدر / الأناضول
#السويد #القرآن الكريم #تدنيس القرآن

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