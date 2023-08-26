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"قاسم": تبني "القسام" لعملية حوارة يرفع مستوى التحدي للاحتلال

26 اغسطس 2023 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن كتائب القسام في قلب معركة المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنها في صدام ونضال مستمر كما كانت دائمًا.

جاء ذلك في حديثه لإذاعة الأقصى، اليوم السبت، حول تبنى القسام لعملية حوارة في 19 أغسطس / آب الجاري والتي أدت إلى مقتل مستوطنيْن إسرائيليين.

وقال "قاسم"، إن "حماس ترفع مستوى التحدي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد ويتوعد، ونقول له إن كل هذه التهديدات لن توقف مسار المقاومة".

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وبيّن أن المقاومة في الضفة، أصبحت اليوم أكثر حضور، وأكثر قوة على الفعل والإنجاز لإيقاع الخسائر في قوات الاحتلال.

وأضاف أن "الاحتلال فشل ويفشل على الدوام في إيقاف المقاومة التي تضرب من جنين إلى الخليل وتوقع خسائر".

ولفت الناطق باسم "حماس" إلى أن الفلسطيني في كل الساحات هو في معركة مفتوحة مع الاحتلال حتى تحرير القدس.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، نشرت قناة كتائب القسام في الضفة الغربية بالتليجرام، تصميماً فنياً بعنوان "جهادنا مستمر وعملياتنا لن تتوقف" في إشارة إلى عملية حوارة الأولى والثانية.

وفي 19 أغسطس الجاري، نفّذ فلسطيني عملية إطلاق نار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، أسفرت عن مقتل مستوطنيْن، قبل انسحابه من المكان بسلام.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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