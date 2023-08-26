الأسير حازم القواسمة يضرب عن الطعام تضامنا مع شقيقة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسير حازم صادق القواسمة يشرع في إضراب مفتوح عن الطعام، للتضامن مع شقيقه حاتم القواسمة والمضرب عن الطعام منذ 15 يوما، وذلك للمطالبة بالعيش معا.

وأضافت الهيئة، أن هناك العديد من الأسرى في "سجن ريمون" سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام، تضامنا مع الشقيقين، ومع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

يذكر، أن الشقيقين قواسمة محكومان بالسجن المؤبد، وأمضيا أكثر من 22 عاما داخل السجون، وما زالت إدارة السجون تفرق بينهما منذ أكثر من 3 أعوام.

ويواصل عشرة أسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، بينهم ثمانية رفضا لاعتقالهم الإداري، وضد سياسة التنكيل التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

والأسرى المضربون، هم: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس المضربان عن الطعام منذ (24) يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق المضرب منذ (20) يوما، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو يواصلون الإضراب منذ (17) يوما، وسيف الدين ذياب العمارين (22 عاما) منذ سبعة أيام، وجميعهم يخوضون الإضراب رفضًا لاعتقالهم الإداري.

يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى، التي اندلعت في العام 2000.

و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أو ستةأو ثمانية شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين