خريشة يدعو للتوحد في مقاومة الاحتلال والرد على جرائم المستوطنين

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إلى التوحد على برنامج المقاومة، للرد على جرائم المستوطنين المتكررة في مناطق الضفة الغربية.

وقال خريشة إنّ انتهاكات الاحتلال والمستوطنين تستدعي هبة شعبية في مناطق الضفة الغربية، مطالباً بتفعيل كافة أشكال المقاومة لصد هجمات المستوطنين.

وذكر أنّ تغول الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا الفلسطيني، يمثل دافعاً مهماً لمواصلة المقاومة، وإحباط كافة مخططات الاحتلال التهجيرية.

وفي وقتٍ سابق، دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، إلى خوض معركة ضد الاستيطان في الضفة الغربية، قائلاً: "إذا لم نواجه الاستيطان الآن فسنواجههم وقد استولوا على القدس والأقصى وأصبح الاحتلال في كل بيت".

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وتابع العاروري قائلاً: "أفضل النماذج وأكثرها جدوى عندنا في الضفة الغربية، هي المواجهة المباشرة والفورية مع المستوطنين وجيش الاحتلال"، معتبراً أن التطور الذي سيُحدث الفرق في الضفة، هو في توسيع قاعدة العمل المقاوم وتطوير الأهداف والوسائل.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، حيث أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة العديد من المستوطنين والجنود.

وخلال الفترة ما بين 18-08-2023 حتى 24-08-2023، وثّق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 215 عملاً مقاوماً، بينها 18 عملية إطلاق نار وعملية طعن.

المصدر / فلسطين أون لاين