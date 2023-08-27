27 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 27 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1897 انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول، الذي أنشأ المنظمة الصهيونية العالمية بقيادة ثيودور هرتزل.

انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول، الذي أنشأ المنظمة الصهيونية العالمية بقيادة ثيودور هرتزل. 1920 حكومة الانتداب البريطاني تصدر أول قرار بريطاني بشأن الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

حكومة الانتداب البريطاني تصدر أول قرار بريطاني بشأن الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 1933 استشهاد 23 فلسطينيًا بلغم زرعه أفراد من منظمة أرغون الصهيونية في سوق الخضروات المركزية بمدينة يافا.

استشهاد 23 فلسطينيًا بلغم زرعه أفراد من منظمة أرغون الصهيونية في سوق الخضروات المركزية بمدينة يافا. 1957 الاتحاد السوفيتي يعلن نجاح أولى تجاربه بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم.

الاتحاد السوفيتي يعلن نجاح أولى تجاربه بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم. 2004 استشهاد فادي أبو عويمر 30 عامًا أحد قادة كتائب شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، وإصابة آخر برفقته بجراح خطيرة.

استشهاد فادي أبو عويمر 30 عامًا أحد قادة كتائب شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، وإصابة آخر برفقته بجراح خطيرة. 2006 استشهاد ثلاثة مقاتلين من كتائب القسام خلال تصديهم لقوات الاحتلال التي توغلت في محيط معبر المنطار "كارني" شرق مدينة غزة؛ وليد نصر الحرازين (24 عامًا) ومحمد حلس (21 عامًا) وسامح أبو عمرو (20 عامًا).

استشهاد ثلاثة مقاتلين من كتائب القسام خلال تصديهم لقوات الاحتلال التي توغلت في محيط معبر المنطار "كارني" شرق مدينة غزة؛ وليد نصر الحرازين (24 عامًا) ومحمد حلس (21 عامًا) وسامح أبو عمرو (20 عامًا). 2001 الاحتلال الإسرائيلي يغتال الأمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى في مدينة رام الله بواسطة صواريخ أطلقت من طائرة حربية أثناء تواجده في مكتبه.

الاحتلال الإسرائيلي يغتال الأمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى في مدينة رام الله بواسطة صواريخ أطلقت من طائرة حربية أثناء تواجده في مكتبه. 2013 استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بالرصاص الحي في مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة.

استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بالرصاص الحي في مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة. 2014 كتائب القسام وفصائل المقاومة يعلنون في مؤتمر صحفي انتصار شعبنا على المحتل في معركة العصف المأكول ويؤكدون أنه انتصار للشعب والأمة وكل أطياف العمل الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين