"حماس" تهنئ ببدء العام الدراسي الجديد 2023

هنأت حركة المقاومة الإسلامية " حماس المؤسسات الطلبة والأهالي والمؤسسات التعليمية ببدء العام الدراسي الجديد لعام 2023-2024، داعيةً إلى تعزيز التعاون لإنجاح العملية التعليمية والتربوية ولتحصين أبنائنا معرفياً وقيمياً ليكونوا روّاد المستقبل وخدمة لقضيتنا الوطنية

وتقدمت الحركة في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" إلى جماهير الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، طلبة وأولياء أمور، وأساتذة ومعلّمين، وإداريين، وكل المؤسسات التربوية والتعليمية على امتداد الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، بخالص التهنئة وجميل التبريكات، ببدء العام الدراسي الجديد، راجيةً الله تعالى لهم بمزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافهم التربوية والتعليمية، والتغلّب على كل العقبات والتحديّات التي تواجههم بفعل إجرام الاحتلال الصهيوني، وأن يكون هذا العام الدراسي الجديد حافلاً بالإنجازات العلمية والتفوّق في التحصيل المعرفي، بما يخدم تطلعات شعبنا ومشروعه النضالي في التحرير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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وقالت:" نستذكر بكل فخر واعتزاز كل الشهداء من الطلبة والمدرّسين والأساتذة الذي ارتقوا بفعل العدوان الصهيوني، مترحمًة على أرواحهم الطاهرة، ونترحّم على أرواحهم الطاهرة، وندعو الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمرضى".

وأشادت حركة حماس بكل الجهود والتضحيات التي يبذلها المعلّمون والطلبة في مواجهة مخططات العدو الصهيوني للنيل من صمودهم وكسر إرادتهم، باعثًة بالتحية لكل القائمين على المؤسسات التعليمية والتربوية في فلسطين وخارجها.

وأكدت على ضرورة مواصلة دورهم المركزي ورسالتهم النبيلة في تعزيز الوعي بالعلم والمعرفة، وغرس روح المقاومة والتضحية والعزيمة والتمسّك بالقيم الوطنية، داعيًة الطلبة إلى الالتزام والاجتهاد والمثابرة في تحصيل شتى العلوم والمعارف، التي تمهّد الطريق ليكونوا روّاد المستقبل ولبنات صلبة في مشروعنا الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين