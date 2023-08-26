بلدية غزة تبدأ بتنفيذ مشروع توسعة مفترق الشجاعية

غزة/ رامي رمانة:

تباشر بلدية غزة، اليوم السبت في تنفيذ مشروع توسعة مفترق الشجاعية بهدف توفير بيئة مرورية آمنة للمركبات والمواطنين على حد سواء، وتحسين المظهر الجمالي لحديقة الشجاعية.

وأوضح مدير وحدة التخطيط والاستثمار في بلدية غزة م. ماهر سالم، أن المشروع ممول من البنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 949 ألف دولار، وأن مدة التنفيذ 6 أشهر.

وأشار سالم لصحيفة "فلسطين"، إلى أن المشروع يعكس التزام البلدية القوي بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات للمواطنين.

ويشمل المشروع -حسب سالم- توسعة الزاوية الشمالية لمفترق الشجاعية حتى ديوان العكلوك بحوالي 9 أمتار.

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ومن أبرز مزايا المشروع زيادة عدد المسارات المتاحة لحركة المرور، توفير 4 مسارات في الجهة الشرقية من المفترق، و3 مسارات في الجهة الغربية، ما سيقلل من الازدحام ويزيد من سرعة تدفق حركة السير.

وتمتد تفاصيل المشروع لتشمل توسعة شارع السكة بهدف تنظيم مواقف المركبات في مناطق مزدحمة أخرى مثل (بغداد، النزاز، الشعف، المنطار، والمنصورة).

إضافة إلى تحسين وتطوير الإشارة المرورية في المفترق لزيادة سلامة حركة المرور وتقليل حوادث الطرق.

وبين سالم أن المشروع يشتمل أيضاً على إنشاء موقف للمركبات المتجهة إلى وسط وجنوب قطاع غزة، وتطوير حديقة الشجاعية.

ونبه إلى أن المشروع يأتي بدلاً من مشروع إنشاء جسر في المفترق، إذ واجه الجسر تحديات تتعلق بتأثير الإنشاء على المباني المجاورة وصعوبة استقطاع مساحات من مقبرة ابن مروان.