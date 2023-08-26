زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر مدينة غزة

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل الصوت، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين، خلال تصريحات صحفية، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة-أربعة أميال بحرية في بحر منطقة السودانية، وفتحت صوبها خراطيم المياه، وحاولت إغراق أحدها، ما أضطر الصيادين لمغادرة المنطقة.

يُذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً ملاحقة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

اقرأ أيضاً: لجان الصيادين: زوارق الاحتلال تعتقل صيادَيْن في بحر شمال غزة

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.



وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.