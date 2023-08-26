وظيفة شاغرة في مصلحة مياه بلديات الساحل

إعلان توظيف صادر عن مصلحة مياه بلديات الساحل تعلن فيه عن حاجتها لملء شاغر وظيفة مسؤول فريق للعمل لديها في محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة البريج وذلك بعقد عمل محدد المدة - قابل للتجديد.

المهام الوظيفية الرئيسة

- متابعة أعمال الصيانة اليومية الروتينية على جميع الآلات والمعدات أو حسب تعليمات المدير المباشر.

- التنسيق والمساعدة في عملية الإصلاحات والصيانة الوقائية لجميع معدات.

- المساعدة في تشخيص أعطال المعدات بالتعاون مع المهندسين والقيام بالتعديلات اللازمة تحت إشراف جهات الاختصاص.

- التحقق من أن كافة أعمال التشغيل صحيحة ومتواصلة، ومعاينة السجلات والمخططات باستمرار وتعبئة سجلات الصيانة الروتينية التي أجريت على جميع المعدات.

- الإشراف على عملية التخلص من الغربلة والحصى إلى مناطق التجفيف والتخلص المعتمدة.

- الإشراف على نقل الحمأة المبللة إلى احواض تجفيف الحمأة والتخلص من الحمأة المجففة إلى منطقة التخلص المعتمدة أو وفقًا لخطة إدارة الحمأة.

- متابعة برنامج أخذ العينات لضمان الأداء وفقا لخطة التشغيل، ومتابعة ومراجعة تقارير تحليل المياه والنتائج والتواصل مع الجهات المعنية في هذا الصدد، ومتابعة أداء المحطة وتقديم المشورة للمشغلين.

- إعداد أوامر صرف المواد الكيميائية ومتابعة الاستهلاك الكيميائي للمحطة.

- التنسيق مع المشغلين والمهندسين والفنيين فيما يتعلق بجدول الصيانة الوقائية وتنفيذها في الوقت المناسب من أجل ضمان أداء موثوق ودائم.

- مراقبة خطوط المياه وخطوط الحمأة ونظام الهاضم من خلال نظام الـSCADA.

- التأكد من توافر معدات الحماية الشخصية، وأن مواد ومعدات الإسعافات الأولية متاحة، وأن جميع الأنشطة جارية مع الحد الأدنى من المخاطر، التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتقارير الحوادث.

- التفتيش الدوري على النظافة والمركبات والمعدات والآلات والأدوات ومرافق مكافحة الحرائق والحفريات والسقالات والمصاعد والرافعات اللازمة في أنشطة التشغيل والصيانة.

المؤهلات والخبرات

- بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو كهرباء أو ميكاترونيكس.

- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في أعمال الكهروميكانيك.

المهارات

- معرفة بالمعدات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية ذات العلاقة بمحطات الضخ والمعالجة.

- خبرة في حفظ سجلات ومخططات الصيانة الروتينية.

- إجادة اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة.

- معرفة ببرامج MS Office بمستوى جيد فما فوق.

- لديه المرونة والاستعداد للعمل بنظام الورديات (صباحي ومسائي).

الشروط

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 سنة.

- أن يكون المتقدم مقيم في قطاع غزة.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال الرابط التالي:

http://hr.cmwu.ps/public/14/applicants

- الوثائق الداعمة

يرجى ارفاق الوثائق الداعمة التالية خلال تعبئة نموذج التقديم:

1- صورة الهوية.

2- نسخة من المؤهلات العلمية.

3- نسخة من الدورات التدريبية.

4- نسخة من شهادات الخبرة.

5- نسخة من رخصة القيادة (إن وجد).

ملاحظات هامة

- لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل أولا يحتوي على الوثائق الداعمة أو لا يستوفي الشروط.

- سيتم التواصل فقط مع الذين تم اختيارهم وتنطبق عليهم متطلبات الوظيفة.

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 1/9/2023