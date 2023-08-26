وظائف شاغرة في شركة كلين لاند بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة كلين لاند بمدينة غزة تعلن فيه عن عن عدد من الوظائف الشاغرة التالية:

أولاً: إعلان وظيفي - ( عامل خدمات نظافة )

شروط الوظيفة:

1) أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 30 عام.

2) أن يكون المتقدم سكان محافظة غزة أو محافظة الشمال فقط.

3) أن يكون حسن المظهر والخلق.

4) لدية القدرة على تحمل ضغط العمل.

5) أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة.

6) يفضل أن يكون لدية خبرة سابقة في المجال.

7) يفضل المعرفة بإستخدام مواد وأدوات التنظيف.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

1) صورة عن آخر شهادة علمية إن وجد.

2) شهادة حسن سير وسلوك.

3) شهادة خلو أمراض.

4) صورة عن الهوية الشخصية لا يزيد إصدارها عن (10) سنوات.

5) صورة شخصية عدد"2".

6) صور عن شهادات دورات إن وجد.

7) صور عن شهادات الخبرة إن وجد.

ثانياً: إعلان وظيفي - ( عامل خدمات مراسل مكتبي )

شروط الوظيفة:

1) ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدني.

2) أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 30 عام.

3) أن يكون المتقدم سكان محافظة غزة أو محافظة الشمال فقط.

4) أن يكون حسن المظهر.

5) لديه خلفية سابقة بإستخدام الأدوات والمعدات المكتبية ( جهاز الكمبيوتر - الطابعات).

6) لدية القدرة على تحمل ضغط العمل.

7) لديه أسلوب جيد بالتواصل والإتصال ولديه خبرة في فن الإتيكيت.

8 ) يفضل أن يكون لدية خبرة سابقة في المجال.

9) يفضل من لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

1) صورة عن آخر شهادة علمية إن وجد.

2) شهادة حسن سير وسلوك.

3) شهادة خلو أمراض.

4) صورة عن الهوية الشخصية لا يزيد تاريخ إصدارها عن (10) سنوات.

5) صورة شخصية عدد"2".

6) صور عن شهادات دورات إن وجد.

7) صورة عن رخصة قيادة مركبة إن وجد.

ثالثاً: إعلان وظيفي - ( موظف ضيافة )

شروط الوظيفة:

1) ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم أو دورات في الإدارة الفندقية والسياحية.

2) أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 30 عام.

3) أن يكون المتقدم سكان محافظة غزة أو محافظة الشمال فقط.

4) أن يكون حسن المظهر والخلق.

5) لدية القدرة على تحمل ضغط العمل.

6) لدية أسلوب جيد بالتواصل والإتصال وفن الإتيكيت

7) يفضل أن يكون لدية خبرة سابقة في مجال الضيافة.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

1) صورة عن آخر شهادة علمية إن وجد.

2) شهادة حسن سير وسلوك.

3) شهادة خلو أمراض.

4) صورة عن الهوية الشخصية لا يزيد تاريخ إصدارها عن (10) سنوات.

5) صورة شخصية عدد"2".

6) صور عن شهادات دورات إن وجد.

طريقة التسجيل:

• يقدم الطلب للوظائف المعلن عنها من خلال الحضور الشخصي لمقر الشركة وتعبئة نموذج طلب التوظيف مع ضرورة إحضار كافة الثبوتيات والوثائق المطلوبة حسب ما تم ذكره.

• يتم إستقبال الطلبات بالحضور شخصياً لمقر الشركة وذلك يومياً إبتداءً من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة (09:00) وحتى الساعة (14:00).

• العنوان: مدينة غزة - حي الرمال - شرق دوار حيدر عبدالشافي - شارع الشهداء - عمارة البدرساوي- الطابق الارضي

• للإستفسار: الإتصال على الأرقام التالية: هاتف أرضي: 2886633-08 / رقم محمول: 0595944544 .

• ملاحظة/ لن يتم قبول أي طلب غير مستوفي كافة الشروط المطلوبة