فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة تبدأ بتنفيذ مشروع توسعة مفترق الشجاعية

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر مدينة غزة

الشهيد القائد أبو الهنود يُردي 3 جنود قتلى قبل 23 عاماً

قاعة السلام.. الاحتلال يهدم رمز الحياة الاجتماعية المقدسية

وظائف شاغرة في شركة كلين لاند بمدينة غزة

المرور: وفاة و42 إصابة في 89 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

10 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

مداهمات في الضفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال غرب جنين

"المعابر": مغادرة 3964 مسافرًا ووصول 3247 عائدًا عبر معبر رفح

625 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم في قطاع غزة

وظائف شاغرة في شركة كلين لاند بمدينة غزة

26 اغسطس 2023 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن شركة كلين لاند بمدينة غزة تعلن فيه عن عن عدد من الوظائف الشاغرة التالية:

أولاً: إعلان وظيفي - ( عامل خدمات نظافة )

شروط الوظيفة:

1) أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 30 عام.

2) أن يكون المتقدم سكان محافظة غزة أو محافظة الشمال فقط.

3)  أن يكون حسن المظهر والخلق.

4) لدية القدرة على تحمل ضغط العمل.

5) أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة.

6) يفضل أن يكون لدية خبرة سابقة في المجال.

7) يفضل المعرفة بإستخدام مواد وأدوات التنظيف.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

1) صورة عن آخر شهادة علمية إن وجد.

2) شهادة حسن سير وسلوك.

3) شهادة خلو أمراض.

4) صورة عن الهوية الشخصية لا يزيد إصدارها عن (10) سنوات.

5) صورة شخصية عدد"2".

6) صور عن شهادات دورات إن وجد.

7) صور عن شهادات الخبرة إن وجد.

ثانياً: إعلان وظيفي - ( عامل خدمات مراسل مكتبي  )

شروط الوظيفة:

1) ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدني.

2) أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 30 عام.

3) أن يكون المتقدم سكان محافظة غزة أو محافظة الشمال فقط.

4) أن يكون حسن المظهر.

5) لديه خلفية سابقة بإستخدام الأدوات والمعدات المكتبية ( جهاز الكمبيوتر - الطابعات).

6) لدية القدرة على تحمل ضغط العمل.

7)  لديه أسلوب جيد بالتواصل والإتصال ولديه خبرة في فن الإتيكيت.

8 ) يفضل أن يكون لدية خبرة سابقة في المجال.

9) يفضل من لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

1) صورة عن آخر شهادة علمية إن وجد.

2) شهادة حسن سير وسلوك.

3) شهادة خلو أمراض.

4) صورة عن الهوية الشخصية لا يزيد تاريخ إصدارها عن (10) سنوات.

5) صورة شخصية عدد"2".

6) صور عن شهادات دورات إن وجد.

7) صورة عن رخصة قيادة مركبة إن وجد.

ثالثاً: إعلان وظيفي - ( موظف ضيافة )

شروط الوظيفة:

1) ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم  أو دورات في الإدارة الفندقية والسياحية.

2) أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 30 عام.

3) أن يكون المتقدم سكان محافظة غزة أو محافظة الشمال فقط.

4) أن يكون حسن المظهر والخلق.

5) لدية القدرة على تحمل ضغط العمل.

6) لدية أسلوب جيد بالتواصل والإتصال وفن الإتيكيت

7) يفضل أن يكون لدية خبرة سابقة في مجال الضيافة.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

1) صورة عن آخر شهادة علمية إن وجد.

2) شهادة حسن سير وسلوك.

3) شهادة خلو أمراض.

4) صورة عن الهوية الشخصية لا يزيد تاريخ إصدارها عن (10) سنوات.

5) صورة شخصية عدد"2".

6) صور عن شهادات دورات إن وجد.

طريقة التسجيل:

•  يقدم الطلب للوظائف المعلن عنها من خلال الحضور الشخصي لمقر الشركة وتعبئة نموذج طلب التوظيف مع ضرورة إحضار كافة الثبوتيات والوثائق المطلوبة حسب ما تم ذكره.

•  يتم إستقبال الطلبات بالحضور شخصياً لمقر الشركة وذلك يومياً إبتداءً من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة (09:00) وحتى الساعة (14:00).

•  العنوان: مدينة غزة - حي الرمال - شرق دوار حيدر عبدالشافي - شارع الشهداء - عمارة البدرساوي- الطابق الارضي

•  للإستفسار: الإتصال على الأرقام التالية: هاتف أرضي: 2886633-08 / رقم محمول: 0595944544 .

•  ملاحظة/ لن يتم قبول أي طلب غير مستوفي كافة الشروط المطلوبة

#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة