10 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

يواصل عشرة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم ثمانية رفضًا لاعتقالهم الإداري، وضد سياسة التنكيل التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

والأسرى المضربون، هم: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس مضربان منذ (24) يومًا، وأسامة دقروق منذ (20) يومًا، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو منذ (17) يومًا، وسيف الدين ذياب العمارين (22 عامًا) منذ سبعة أيام، وذلك رفضًا لاعتقالهم الإداري.

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وفي السياق، يواصل الأسير حاتم القواسمة (42 عامًا) من الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ14 على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة القابع في سجن (ريمون)، بالإضافة إلى الأسير ماهر الأخرس (52 عامًا) من جنين، المضرب منذ لحظة اعتقاله، الثلاثاء الماضي، رفضًا لاعتقاله.

ويتزامن اضراب الأسرى مع الخطوات النضالية التي شرع بها الأسرى الإداريون في سجن "عوفر"، وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلًا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة.