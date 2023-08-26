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625 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم في قطاع غزة

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بالصور 625 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم في قطاع غزة

26 اغسطس 2023 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
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بدأ العام الدراسي الجديدة لعام 2023-2024م

توجّه صباح اليوم السبت 26 أغسطس، حوالي 625 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم في قطاع غزة، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024، وذلك في المدارس الحكومية وأونروا والخاصة.

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: "يلتحق غدًا أكثر من 625 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بقطاع غزة، منهم 305 ألف بمدارس الحكومة، وقرابة 300 ألف بمدارس الوكالة، و21 ألف بالمدارس الخاصة، وقد أعدت وزارة التربية والتعليم خطة متعددة المهام في كافة المديريات لاستقبال الطلبة، عبر أنشطة ترفيهية ومسابقات تنشيطية وفعاليات لا منهجية".

وأضاف خلال تصريح صحفي، أمس: "إنّ العدد الإجمالي للمدارس بلغ 803 مدرسة، منها 448 مدرسة حكومية، 288 مدرسة وكالة، 67 مدرسة خاصة، فيما يشرف على المسيرة التعليمية أكثر من 22 ألف معلم، منهم 12 ألف معلم حكومة، 9300 معلم وكالة، 1300 معلم بالمدارس الخاصة.

وأشار إلى أنّه تم توفير خدمات نظافة عبر شركات خاصة بطاقم بلغ 454 عامل نظافة، عكفوا خلال الأيام الماضية على إتمام عملية تنظيف وترتيب وتهيئة المدارس للعام الجديد واستقبال الطلبة.

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