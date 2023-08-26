الطقس: أجواء صيفية لطيفة حتى الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس السبت 26 أغسطس

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد 27 أغسطس

ويوم غدٍ الأحد يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 28 أغسطس

والاثنين المقبل، يكون الجو صيفيا عادياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 29 أغسطس

أما يوم الثلاثاء فيكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين