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أرتيتا يعترض على موعد إغلاق سوق الانتقالات في السعودية

26 اغسطس 2023 . الساعة 00:22 بتوقيت القدس
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أرتيتا يعترض على موعد إغلاق سوق الانتقالات في السعودية

أبدى الاسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم، الجمعة رغبته في أن يُغلق باب الانتقالات في الدوري السعودي أبوابه تزامنًا مع الدوريات الأوروبية الكبرى.

انتقل عدد من لاعبي الدوري الانكليزي إلى الأندية السعودية منذ نهاية الموسم الماضي بعد أن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة في الدولة الخليجية على أربعة  منها، ما سمح لها بدفع رسوم فائضة لضمهم.

كما وصل العديد من نجوم القارة الاوروبية على غرار البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة.

وبينما لم يخسر أرسنال، الذي يستضيف فولهام ضمن منافسات الدوري السبت، أيًا من لاعبيه بسبب الإنفاق السعودي، فإن ضيفه سيكون بدون المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي انتقل إلى الهلال الأسبوع الماضي.

تنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإنكليزي الجمعة المقبل، لكن الأندية السعودية ستتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد وتسجيلهم حتى 20 أيلول/سبتمبر.

يترك ذلك الباب مشرعاً أمام احتمال خسارة الأندية الإنكليزية لاعبين لصالح السعودية من دون أن تتمكن من استبدالهم.

وردًا على سؤال الجمعة عما إذا كان هذا الامر عادلا، قال أرتيتا "لا، لأنه (الدوري السعودي) منافس الآن. أعتقد أنه يتعيّن علينا تغيير ذلك".

وردًا على سؤال حول ما إذا يجب أن يغلق الدوري السعودي باب الانتقالات تزامنًا مع أوروبا، قال أرتيتا: "هذا رأيي، نعم... إنه منافس آخر ويوفر فرصًا أخرى للاعبين والمدربين والأشخاص الذين يعملون في المجال لاتخاذ القرار".

يعتقد الاسباني أن خسارة لاعب بعد إغلاق السوق سيزعزع استقرار الاندية، لكنه يعلم أن إدارة أرسنال قد تتخذ قرارات للاستفادة من عروض كبيرة.

أضاف "نعم، كثيرًا (سيكون ذلك مشكلة). لكن لا يمكنني اتخاذ القرار نيابة عن النادي. هناك الكثير من الأشخاص المشاركين في هذه العملية وسيكون لهم بالتأكيد كلمة، والمالكون أيضًا".

المصدر / فلسطين اونلاين
#الدوري الإنجليزي #الدوري السعودي #أرتيتا

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