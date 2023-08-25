نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولي

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعادل فريق بيت حانون الرياضي مع ضيفه الصداقة بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب بيت حانون البلدي، شمال غزة ، في افتتاح منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم .

وتقدم محمود أبو الخير "للحوانين" عند الدقيقة 16، قبل أن يرد الصداقة بهدف التعادل عبر وليد أبو موسى عند الدقيقة 80، ليحصد الصداقة النقطة الرابعة في رصيده بالموسم، ويتواجد في المركز السادس "مؤقتا"، وصل رصيد "الحوانين" إلى نقطتين بالمركز التاسع "مؤقتا".

أما الأهلي الفلسطيني فحقق فوزا كبيرا على نظيره شباب خانيونس برباعية دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

وسجل رباعية الأهلي محمد صالح "هدفان" عند الدقيقتين 33، و93 على التوالي، ومحمد شبير في الدقيقتين 65، و75 تواليا، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 5 نقاط في المركز الثاني "مؤقتا"، ويتجمد رصيد "النشامى" عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وبفارق الأهداف خلف غزة الرياضي.

وشهد دوري الدرجة الأولى فوز اتحاد دير البلح على جاره شباب الزوايدة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشهيد محمد الدرة.

وسجل هدفي الاتحاد أحمد ناجي، ومحمود البحيصي في الدقيقتين 57، و60 على الترتيب، ليحصد اتحاد "الدير" النقطة التاسعة، ويحتل المركز الأول والصدارة "مؤقتا"، ويبقى الزوايدة برصيد 6 نقاط في المركز الرابع "مؤقتا ".

بدوره، فاز بيت لاهيا على ضيفه خدمات خانيونس بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت لاهيا ، دونهما محمد البدي، وأحمد مرزوق عند الدقيقتين 82، و93 تواليا، علمًا أن مصطفى الداعور أهدر ركلة جزاء "للهاونة" بالدقيقة 63، تصدى لها حارس خدمات خانيونس عبد الباري بدوان ببراعة، كما تعرض لاعب خدمات خانيونس محمد صرصور للطرد في الدقيقة 61 لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وبذلك، يرتفع رصيد "اللهاونة" إلى 7 نقاط في المركز الثاني "مؤقتًا"، وتوقف رصيد خدمات خانيونس عند 3 نقاط بالمركز الخامس "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف أمام بيت حانون الأهلي، وخدمات جباليا على التوالي.

وفي افتتاح دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب"، تفوق العطاء على خدمات دير البلح بثلاثية لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خانيونس البلدي.

وسجل ثلاثية العطاء عهد البهداري، وأحمد حجازي، ومحمد علوان بالدقائق 18، و51، و88 ، فيما أحرز هدف خدمات "الدير" خالد أبو كويك عند الدقيقة 20، ليحصد العطاء أول 3 نقاط في رصيده، ويبقى خدمات "الدير" بلا رصيد من النقاط.

وحقق الاستقلال فوزا صعبا على جاره جماعي رفح بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي، دونه محمود أبو عيادة عند الدقيقة 63، ليرتفع رصيد الاستقلال إلى 3 نقاط، وتجمد رصيد الجماعي عند صفر من النقاط.

وتتواصل مباريات الجولة الثالثة من الدرجة الممتازة مساء السبت، حيث يلعب شباب رفح مع اتحاد خانيونس على ملعب رفح البلدي ، ويواجه شباب جباليا منافسه غزة الرياضي على ملعب بيت لاهيا، وفي الدرجة الأولى يتنافس بيت حانون الأهلي مع المجمع الإسلامي على ملعب بيت حانون البلدي، وأهلي النصيرات مع الأمل على ملعب الشهيد محمد الدرة.

ويستضيف شباب معن نظيره القادسية على ملعب خانيونس البلدي، في الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب".