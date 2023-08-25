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"حماس" تنعى الشهيد كعابنة وتؤكد قدرة شعبنا على تصعيد المقاومة

25 اغسطس 2023 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
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الشهيد عز الدين كعابنة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد عز الدين كنعان، مؤكدة على قدرة شعبنا على تصعيد المقاومة وضرب الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان من أرضنا المحتلة.

وقالت الحركة في بيان تلقى موقع نسخة عنه: "نزع إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد البطل عز الدين كنعان (20 عامًا)، من بلدة جبع جنوب جنين، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال معركة جنين الأخيرة أوائل شهر تموز/ يوليو الماضي".

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وأكدت أن شعبنا لديه القدرة دائماً على مفاجأة الاحتلال ومستوطنيه، وتصعيد المقاومة بالرغم من التحديات غير المسبوقة، بوصف المقاومة الحل الأمثل لصد العدوان واسترداد الحقوق، والثأر لدماء الشهداء.

وشددت على أن "المستوطنين وقيادتهم المتبجّحة ستجني ثمار جرائمها في المسجد الأقصى المبارك ناراً ولهيباً لا ينطفئ".

المصدر / فلسطين أون لاين
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