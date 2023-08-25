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"حماس" تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في الأقصى وتحمله المسئولية

25 اغسطس 2023 . الساعة 21:55 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات اعتداء شرطة الاحتلال السّافر على المصلين الفلسطينيين عند باب الأسباط أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة ظهر اليوم.

وحملت الحركة في بيان وصل نسخة عنه، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدوان الاحتلال الهمجي على المصلّين وعرقلة وصولهم للمسجد للأقصى، ما يُعد استفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً فاضحاً لحرية الوصول إلى أماكن العبادة المكفولة في كل الشرائع والقوانين الدولية.

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ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الاستمرار في شدّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى دفاعاً عنه وإفشالاً لمخططات الاحتلال التهويدية بحقه.

وأكدت حركة "حماس" أن "المسجد الأقصى والقدس سيبقيان عنواناً للمقاومة التي لن نحيد عنها حتى تحريرهما، وكل أراضينا المحتلة ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

المصدر / فلسطين أون لاين
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