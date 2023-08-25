فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برشلونة يعلن تمديد عقد شتيغن حتى عام 2028

استقالة أول مدرب بعد انطلاق الدوري في غزة

تحذيرات من مخاطر السيطرة وتهويد البلدة القديمة ومنطقة باب الأسباط بالقدس

استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال اجتياح الاحتلال لجنين

انتهاكات متواصلة للاحتلال ومستوطنيه في القدس وتجدد المواجهات في الضفة

مقتل مواطن طعناً داخل مسجد برام الله

مانشستر يونايتد يعلن غياب لاعبه عدة أسابيع

الاحتلال يخطط لإنشاء منطقة صناعية استيطانية غرب الضفة

لوكاكو يوافق على الانتقال لفريق إيطالي جديد

معروف: 625 ألف طالب يلتحقون بمقاعد الدراسة غدًا في غزة

برشلونة يعلن تمديد عقد شتيغن حتى عام 2028

25 اغسطس 2023 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
...
برشلونة يعلن تمديد عقد شتيغن حتى عام 2028

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد حامي عرين الفريق الأول، الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حتى صيف عام 2028.

ويمتد العقد السابق للحارس الدولي، البالغ من العمر 31 عامًا، مع برشلونة حتى يونيو/ حزيران عام 2025، قبل أن يتم تمديده لثلاث سنوات أخرى.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني، عبر منصة "إكس"، ( تويتر سابقًا)، صورة للحارس الألماني تير شتيغن، معلقًا عليها: "تير شتيغن 2028"، في إشارة لتمديد عقد حامي العرين مع البلوغرانا.

ويعد الموسم الماضي هو الأفضل للحارس الألماني على صعيد الدوري الإسباني؛ إذ نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 26 مباراة بالدوري وفاز بجائزة زامورا للمرة الأولى في مسيرته، حيث لم يتلقَّ مرماه سوى 18 هدفًا فقط في البطولة المحلية.

وتُوّج حارس مرمى برشلونة بالعديد من الألقاب وعلى رأسها لقب الدوري الإسباني في خمس مناسبات وكأس السوبر الإسباني 3 مرات، كما تُوّج أيضًا بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بجانب السوبر الأوروبي في مناسبة واحدة فقط.

جدير بالذكر أن تير شتيغن انضم إلى برشلونة في صيف عام 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنغلادباخ، مقابل 12 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين بات الحارس الأول للنادي الكتالوني.

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #الدوري الإسباني #تيرشتيغن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة