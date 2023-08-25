برشلونة يعلن تمديد عقد شتيغن حتى عام 2028

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد حامي عرين الفريق الأول، الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حتى صيف عام 2028.



ويمتد العقد السابق للحارس الدولي، البالغ من العمر 31 عامًا، مع برشلونة حتى يونيو/ حزيران عام 2025، قبل أن يتم تمديده لثلاث سنوات أخرى.



ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني، عبر منصة "إكس"، ( تويتر سابقًا)، صورة للحارس الألماني تير شتيغن، معلقًا عليها: "تير شتيغن 2028"، في إشارة لتمديد عقد حامي العرين مع البلوغرانا.



ويعد الموسم الماضي هو الأفضل للحارس الألماني على صعيد الدوري الإسباني؛ إذ نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 26 مباراة بالدوري وفاز بجائزة زامورا للمرة الأولى في مسيرته، حيث لم يتلقَّ مرماه سوى 18 هدفًا فقط في البطولة المحلية.



وتُوّج حارس مرمى برشلونة بالعديد من الألقاب وعلى رأسها لقب الدوري الإسباني في خمس مناسبات وكأس السوبر الإسباني 3 مرات، كما تُوّج أيضًا بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بجانب السوبر الأوروبي في مناسبة واحدة فقط.



جدير بالذكر أن تير شتيغن انضم إلى برشلونة في صيف عام 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنغلادباخ، مقابل 12 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين بات الحارس الأول للنادي الكتالوني.

المصدر / فلسطين اونلاين