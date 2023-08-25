استقالة أول مدرب بعد انطلاق الدوري في غزة

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25 اغسطس 2023 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:


أعلن عبدالله محمود مدرب فريق خدمات خانيونس، استقالته من منصبه، بعد الهزيمة الثانية تواليا أمام بيت لاهيا في دوري الدرجة الأولى.

ووضع محمود استقالته على طاولة ادارة الخدمات رفقة أعضاء الجهاز الفني، تاركا القرار لمجلس الإدارة، بالرفض أول القبول.

وتمنى محمود التوفيق للنسور في باقي المشوار، مؤكدا أنه سيبقى وفيا للقلعة التي تخرج منها، مؤكدا أن الفريق لم يحالفه التوفيق في المبارتين.

ويمتلك فريق خدمات خانيونس 3 نقاط فقط، بعد الفوز على المجمع الإسلامي برباعية، والخسارة من اتحاد دير البلح بهدف نظيف، وأمام بيت لاهيا على ملعبه بنفس النتيجة.

#خدمات خانيونس #استقالة #عبدالله محمود

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