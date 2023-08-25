تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين وأراضيهم في القدس المحتلة، فيما تتجدد المواجهات مع مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واعتدت قوات الاحتلال على مسنة بطريقة وحشية، إذ دفعها أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي وألقاها أرضا في القدس المحتلة دون سابق إنذار، فيما اعتدت على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص واعتقلته من حي الشيخ جراح، عقب رفعه العلم الفلسطيني.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين أراضي زراعية في منطقة الخنيدق في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وتجددت المواجهات في مناطق الضفة الغربية، حيث امتدت في قلقيلية قرب الحاجز الجنوبي للمدينة، وبين الهلال الأحمر أن 25 إصابة بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، إثر اندلاع مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية خلال مسيرات خرجت مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية بالقرب من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح.

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة بالقرب من جبل صبيح، وأعقبها أداء صلاة الغائب على شهداء المسلمين، وأكدوا خلالها على رفض الاستيطان وإقامة البؤرة الاستيطانية على الجبل.

واندلعت مواجهات أخرى في قرية قريوت جنوب نابلس بعد اقتحام عشرات المستوطنين نبع قريوت جنوب المدينة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، أسفرت عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

واقتحم عشرات المستوطنين نبع قريوت، بحماية قوات الاحتلال، نبع قريوت الملاصق لمنازل البلدة وأدوا رقصات استفزازية في المكان، قبيل صلاة الجمعة اندلع على إثرها المواجهات.

وامتدت المواجهات إلى قرية بيت دجن بعد انطلاق مسيرة بعد الصلاة مباشرة من أمام المسجد الكبير باتجاه الأراضي المهددة بالمصادرة.

واعتدى جنود الاحتلال على الطواقم الصحفية وعلى الصحفي محمد أبو ثابت خلال تغطيته مسيرة في بيت دجن.

وإلى الشمال من مدينة نابلس، انتشرت قوات الاحتلال بشكل كبير على طول شارع جنين نابلس وحتى مفرق بلدة عرابة، مع تواجد كثيف للمستوطنين في مستوطنة ترسلة المخلاة.

وانتشرت دوريات جيش الاحتلال على مفرق بلدة جبع ونصبت قناصة على أسطح المنازل، مع توجد وانتشار الجيش بالقرب من دوار بلدة عجة.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.

المصدر / فلسطين أون لاين