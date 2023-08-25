مانشستر يونايتد يعلن غياب لاعبه عدة أسابيع

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مدافع الفريق لوك شو سيغيب لعدد من الأسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية.



وذكر يونايتد في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس أن الإصابة التي يعاني منها لاعبه ستخضع للتقييم الطبي، من أجل تحديد عن الفترة التي سيغيب فيها عن المباريات.



وبدأ شو (28 عامًا)، وهو ركيزة في تشكيلة المدرب إيريك تين هاغ، أساسيًا في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم، خلال الفوز (1-0) على وولفرهامبتون واندرارز والخسارة (2-0) أمام توتنهام هوتسبير.



ويستضيف مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة نوتنغهام فورست غدًا السبت ثم يزور أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي الأسبوع المقبل قبل فترة التوقف الدولية.



وإلى جانب شو، سيغيب لاعب الوسط الجديد ماسون ماونت عن المباراتين المقبلتين لإصابته في لقاء توتنهام، كما يستمر غياب الظهير الأيسر البديل تايرل مالاتسيا للإصابة منذ الموسم الماضي.



وكرّس شاو نفسه نجمًا في كتيبة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، بعد أن صنع 6 أهداف على مستوى كل البطولات وسجّل هدفًا واحدًا، خلال مشاركته في 46 مباراة إجمالًا الموسم الماضي؛ إذ كان من القطع الأساسية في تشكيلة مانشستر يونايتد.

المصدر / فلسطين اونلاين