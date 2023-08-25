لوكاكو يوافق على الانتقال لفريق إيطالي جديد

قال الصحفي الموثوق سانتي أونا، إن الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي وافق على الانتقال إلى روما الإيطالي.



وكتب أونا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا) "قال لوكاكو نعم بالفعل للانضمام إلى نادي روما، تم الاتفاق على الراتب".



وأضاف: "لوكاكو لم يتفق على رسوم انتقاله؛ حيث سيجري تشيلسي وروما المفاوضات لتحديد مبلغ الرسوم، وسيسافر وفد من روما اليوم إلى لندن لمحاولة التوصل إلى اتفاق شامل".



وكانت صحيفة "التلغراف" قد قالت في تقرير سابق إن لوكاكو الذي ينتهي عقده مع تشيلسي صيف 2026 يريد الانتقال إلى روما على سبيل الإعارة بعد إبداء الفريق العاصمي رغبته في التعاقد معه.



وأضافت أن لوكاكو يتمسك بالانتقال إلى روما خاصةً أن مدربه السابق في مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، موجود هناك، وسيحصل بكل تأكيد على فرصة اللعب بالتشكيلة الأساسية.



ولعب لوكاكو الموسم الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي ولا يُريد العودة إلى النادي اللندني مرة أخرى، بعد تجربة سابقة فاشلة، تسببت في موجة غضب قوية من جماهير البلوز، قبل عودة المهاجم البلجيكي مرةً أخرى إلى إنتر على سبيل الإعارة في صيف عام 2022.



وانتهت مسيرة المهاجم البلجيكي مع تشيلسي في موسم 2021-22 بعد أن تعاقد معه البلوز مقابل أكثر من 100 مليون يورو وخلال الـ44 مباراة التي خاضها مع الفريق لم يسجل سوى 15 هدفًا. لهذا أُعير لوكاكو إلى إنتر ميلان وهناك تحسَّن مستواه بعض الشيء؛ لكن جماهير الإنتر لم ترغب في التعاقد معه وهو ما أدّى إلى عودته للفريق الإنجليزي هذا الصيف.

المصدر / فلسطين اونلاين