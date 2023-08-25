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حقيقة الخلاف بين مدرب الاتحاد السعودي وبنزيمة

25 اغسطس 2023 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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حقيقة الخلاف بين مدرب الاتحاد السعودي وبنزيمة

نفى البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، الشائعات التي تحدثت عن توتر علاقته مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال نونو سانتو في المؤتمر الصحفي بعد فوز الاتحاد على الرياض (4-0) مساء الخميس، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي: "قرأت أشياء في الصحافة عن توتر علاقتي مع بنزيما، من يعرفني جيدًا يدرك أن هذه الشائعات مجرد (كلام فارغ)".

وأضاف: "علاقتي رائعة بالجميع ونملك مجموعة قوية ومترابطة وأنا سعيد بكل اللاعبين وخاصة كريم وهو أيضًا سعيد بوجوده معنا واللعب مع الاتحاد".

وتابع مدرب توتنهام السابق: "علاقتي مع جميع اللاعبين جيدة، لدينا مجموعة قوية، نحن سعداء بجميع اللاعبين، نحن سعداء بوجود كريم هنا معنا. إنه سعيد على أرض الملعب، كما ترون". وأردف: "إنه (بنزيما) يحب اللعب للاتحاد. أنا أفهم ما يحدث، لكننا مجموعة قوية جدًا".

وتطرق سانتو للحديث عن شارة قيادة الفريق بقوله: "لا أعلم من سيكون القائد في المباراة القادمة، حيث يعتمد ذلك على استمرارية اللاعبين مع الفريق ومشاركتهم بشكل أساسي، القائد سيتم تحديده عندما تتوفر لديه المعلومات الكافية".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد قالت في تقرير سابق إن هناك أزمة قوية بين سانتو وبنزيما، وشددت أن مدرب الاتحاد لم يطلب التعاقد مع بنزيما، ويرى أنه لا يُناسب أسلوبه وطريقته في اللعب، مبينة أن الفرنسي يرى أن سانتو لا يتعامل معه باحترافية، وطلب منحه شارة القيادة؛ لكه رفض هذا الطلب؛ وهذا ما نفاه البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي.

المصدر / فلسطين اونلاين
#بنزيمة #الدوري السعودي #الاتحاد السعودي

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