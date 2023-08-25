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تعليق كلوب على احتمال رحيل محمد صلاح للدوري السعودي

25 اغسطس 2023 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
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تعليق كلوب على احتمال رحيل محمد صلاح للدوري السعودي

نفى المدرب الألماني يورغن كلوب الجمعة ما يُشاع عن إمكانية رحيل نجمه المصري محمد صلاح عن ليفربول الإنكليزي من أجل الالتحاق بركب النجوم المنتقلين هذا الصيف الى الدوري السعودي لكرة القدم.

وأفادت التقارير أن نادي الاتحاد السعودي يحاول إغراء صلاح للانتقال اليه في صفقة قد تضاهي أو حتى تتجاوز ما حصل عليه النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار للانضمام الى النصر والهلال توالياً.

ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".

وكتبت صحيفة "الرياضية" السعودية أوائل هذا الشهر أن نادي الاتحاد بطل الدوري الموسم الفائت، قدّم عرضًا لليفربول قدره 52 مليون جنيه (60 مليون يورو) بالاضافة الى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو).

لكن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، أكد في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "محمد  يبقى ملتزماً مع ليفربول"، مضيفاً "لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام لم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي".

وسبق لليفربول أن خسر لاعبَيّن هذا الصيف لصالح الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو الى الاتفاق والاتحاد توالياً، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو الى الأهلي بعد انتهاء عقده مع "الحمر" أيضاً.

وفي مؤتمره الصحافي عشية مواجهة نيوكاسل في الدوري الممتاز، أكد كلوب أن لا نية للتخلي عن صلاح، متطرقاً الى ما يُشاع بالقول إنها "تقارير إعلامية" ولا شيء أكثر من ذلك، مضيفاً "لا شيء للتحدث عنه من وجهة نظري.. مو صلاح لاعب في ليفربول".

وتابع "إنه لاعب لا غنى عنه، كان (لا غنى عنه) ولا يزال. لا شيء للحديث عنه. وإذا كان هناك شيء (عرض ما)، فالجواب سيكون كلا".

وسجل صلاح 187 هدفاً في 307 مباريات بألوان ليفربول منذ انضمامه اليه من روما عام 2017، بينها هدف في مستهل الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وتوج المصري في صفوف "الحمر" بألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنكليزي الممتاز، كأس انكلترا، كأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.

ويستقطب الدوري السعودي بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، الى النصر في كانون الثاني/يناير بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.

ولحق به هذا الصيف، وما زال، الكثير من النجوم الكبار أبرزهم الفرنسي كريم بنزيمة، افضل لاعب في العالم العام الماضي، ومواطنه نغولو كانتي والسنغالي ساديو مانيه والجزائري رياض محرز والبرتغالي روبن نيفيش وأخيراً نيمار والإسباني أيميريك لابورت.

#محمد صلاح #الدوري السعودي #كلوب

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