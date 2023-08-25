لبنان يعلن توقيف شخصين على علاقة بالاحتلال الإسرائيلي

أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، توقيف شخصين في مطار بيروت الدولي، على صلة بالاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة لمدير اللأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري، خلال احتفال بالعيد الـ78 للأمن العام بحضور وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في العاصمة بيروت.

وقال البيسري، إنه تم "توقيف شخصين لديهما ارتباطات مع العدو الإسرائيلي في مطار بيروت الدولي كانا مكلفين بتنفيذ عمليات في الداخل اللبناني"، دون مزيد من التفاصيل.

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وأضاف أن "الأمن العام حقق مع الشخصين وأحالهما إلى القضاء العسكري المختص وسيكشف في بيانات لاحقة خطر هذه الشبكة".

وشدد على أنه "لا مكان للتلاعب بالأمن مهما كانت الظروف"، وأن الحفاظ على أمن البلاد "خط أحمر وأولية".

وتابع البيسري، أن "لدى لبنان فريق أمني عمله ممتاز لا يتهاون ولا يتخلى عن أي جهد للمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب وشبكات التعامل مع العدو الاسرائيلي وهذه أولوية لدينا".

وفي السنوات الماضية، أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية العديد من الأشخاص الذين يعملون لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

ولا تزال (إسرائيل) تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بعدما انسحبت من مناطق أخرى عام 2000 بعد احتلال دام أكثر من عقدين.

المصدر / فلسطين أون لاين