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إصابات نتيجة اعتداء الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط

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بالفيديو إصابات نتيجة اعتداء الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط

25 اغسطس 2023 . الساعة 14:16 بتوقيت القدس
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أصيب ثمانية فلسطينيين بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والرصاص المطاطي عند باب الأسباط داخل المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم الجمعة. 

 وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع إصابة كسر في القدم جراء قنبلة صوت، وجرى نقلها من المسجد الأقصى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتدت على المصلين عند باب الأسباط قبيل أداء صلاة الجمعة.

وأصيب ثلاثة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدّي المقدسيين لاعتداءاتهم عند باب الأسباط. 

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي  المقدسي شاكر الزعتري من باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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