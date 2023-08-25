ترامب يغادر سجن فولتون بجورجيا بعد اخلاء سبيله بكفالة مالية

غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سجن فولتون في ولاية جورجيا بعد احتجازه لفترة وجيزة بتهمتَي الابتزاز والتآمر إثر تسليم نفسه ودفع كفالة مالية بناء على اتفاق مع المدعي العام في الولاية.

وأطلق سراح الرئيس السابق بكفالة مالية قدرها 200 ألف دولار بعد أخذ بصماته والتقاط صور جنائية له.

وذكرت شبكة سي أن أن الأميركية أن تحديد يوم التسليم تم خلال مفاوضات بين محامي ترامب ومكتب المدعية العامة لمقاطعة فولتون يوم الاثنين الماضي وتضمن الاتفاق المكتوب بين الجانبين التزامات على الرئيس السابق وشروط الإفراج عنه.

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وبحسب الاتفاق سيتحتم على ترامب سداد 200 ألف دولار أو مصادرة المبلغ من أمواله في حالة عدم التزامه ببنود الاتفاق، كما سيواجه بموجب الاتفاق أوامر بعدم إرسال رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينما ينتظر المحاكمة في جورجيا.

ويأتي هذا الاجراء تمهيدا لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020، وهي المحاكمة الجنائية الرابعة التي يلاحق فيها بينما يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة والعودة إلى البيت الأبيض.

وكان القضاء في ولاية جورجيا قد وجه في لائحة اتهام من 98 صفحة للرئيس السابق ولـ 18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020، في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.