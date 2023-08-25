سنابشات تُطلق ميزة الذكاء الاصطناعيّ الجديدة "دريمز"

كشفت منصة "سناب شات" عن استعدادِها للتوسّع بشكل أكبر في ميزات الذكاء الاصطناعي الإبداعي، من خلال ميزتها الجديدة المُسمّاة "دريمز" (Dreams) التي تعمل على تطويرها، والتي تقدّم للمُستخدمين فرصة الاستمتاع بصور الذكاء الاصطناعي، ولكن هذه المرّة ستقوم المنصة بوضعهم مع أصدقائهم في خلفيات خيالية.

ووَفقاً للنتائج التي توصّل إليها باحث ومُطوّر التطبيقات ستيف موسر، فإنّ "سناب شات" تعمل على تطوير ميزات تسمح للمُستخدمين بالتقاط صور شخصية أو تحميلها، ومن ثمّ يقوم التطبيق باستخدام هذه الصور لإنشاء صور جديدة في سيناريوهات خيالية يتخيّلها المُستخدمون.

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وتأتي الخطوة بعد أن واجهت "سنابشات" مؤخّراً مشكلةً تسبّب بها الذكاء الاصطناعي وأثارت هلع المستخدمين، حيث خرجت أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتطبيق My AI عن السيطرة في التعامل مع الدردشات ونشرت صورةً أثارت استغراب المستخدمين.

والأمر الذي أثار قلق المستخدمين أنّ الصورة غير الواضحة وتبدو كأنّها حائط داخل منزل، فظنّوا أنّ My AI تقوم بالتجسّس عليهم وتلتقط صوراً دون تدخّل المستخدم.

وعلى الإثر، قام بعض المستخدمين بحذف التطبيق من هواتفهم فوراً بمجرّد ملاحظة الأمر، بسبب الخوف من تصويرهم دون أن يشعروا بذلك.