"قاتل صامت".. الشعور بألم هذه المنطقة يشير إلى ارتفاع الكوليسترول

هناك علامات إذا ظهرت في مناطق معينة بجسمك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، وخصوصًا في الساقين ومنطقة الفخذ، لذا لا يجب تجاهلها، إذ يزيد ارتفاعه، من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين.

والكولسترول مادة شمعية توجد في الدم، يحتاجها الجسم لبناء الخلايا الصحية، وينقسم إلى نوعين، الجيد HDL، و الضار LDL، وفقًا لما جاء في موقعي "هيلث لاين" المعني بالصحة، "mayo clinic".

الجيد HDL يقي من حدوث تصلب الشرايين، كما يمكن أن تتراكم البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDLs)، والمعروفة أيضًا باسم "الكوليسترول الضار"، بتصلب الشرايين وتؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

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وتراكم الترسبات الدهنية، تؤدي إلى تضييق الشرايين، ومنع تدفق الدم إلى القلب وأجزاء أخرى من الجسم، هذه العملية تسمى بـ" تصلب الشرايين".

بالإضافة أن ضيق الشرايين وانسدادها يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الجزء السفلي من الجسم، وخاصة الساقين، والفخذين ما يتسبب في الإصابة بمرض الشريان المحيطي.

علامات تحذيرية في مناطق في الجسم

يمكن أن يسبب مرض الشريان المحيطي لحدوث تقلصات "مؤلمة" في الفخذين أو عضلات الساق أو الوركين، وفي هذه الحالة، لا يصل ما يكفي من الدم لهم .

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لذلك من المهم خفض مستويات الكوليسترول الضار، لأنه أحد الأسباب الأساسية لتصلب الشرايين، والذي يؤدي إلى الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية.

عوامل تزيد من خطر الإصابة

تناول وجبات غنية بالدهون.

التدخين.

تناول الكحول بشكل مكثف.

عدم ممارسة الرياضة وزيادة الوزن.

طرق الوقاية:

اتباع نمط غذائي جيد.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ممارسة رياضة المشي بوميًا.