استقالة مفاجئة باتحاد كرة القدم !

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مطلعة النقاب، عن استقالة الكابتن إبراهيم الغروف من منصبه مديرا لدائرة الحكام باتحاد كرة القدم.

وجاءت استقالة الغروف، بسبب عدم الإيفاء بالوعود لتلبية مطالبه بتطوير الحكام، من خلال معسكرات داخلية وخارجية، وتدريب الحكام على تقنية "var"، وغيرها من الطلبات التي لم تنفذ.

ووضع الغروف استقالته على طاولة مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي سيدرسها ويرد عليها خلال الاجتماع القادم، إما بالقبول أو الرفض.

وفي سياق منفصل، يعكف اتحاد كرة القدم على إعادة تشكيل لجنة الحكام في غزة لممارسة مهامها والإشراف على هيكلية الحكام.