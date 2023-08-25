هل يشارك وادي مع الشجاعية أمام الشاطئ ؟

رفح/ وائل الحلبي:

أعلن نادي اتحاد الشجاعية استعادة نجمه محمد وادي، بعد عودته إلى غزة للمرة الأولى منذ سفره إلى ألمانيا قبل 6 أعوام.



وعاد وادي لقضاء إجازة قبل العودة إلى ألمانيا مرة أخرى، قبل أن يعلن النادي عودته لصفوف الفريق حيث شارك في التدريبات خلال الأيام الماضية.



وأكد الشجاعية أن وادي سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق بداية من المباراة القادمة أمام خدمات الشاطئ، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل على ملعب اليرموك في ختام الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة.



وعلى الرغم من سفر وادي وغيابه عن الفريق إلا أن إدارة المنطار حرصت على تسجيل وادي في قائمة الفريق بشكل دائم واستصدار البطاقة الخاصة به من اتحاد كرة القدم، الأمر الذي يجعل وجوده قانونيا مع الفريق الذي لن يحتاج لاتخاذ أي إجراءات متعلقة بتسجيله في قائمة الفريق باتحاد كرة القدم.