الكويت.. "شباب لأجل القدس": نواصل دعم فلسطين

أكد رئيس المكتب التنفيذي لرابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت يوسف الكندري، على "مواصلة دور الرابطة في دعم فلسطين بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية في البلاد، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التوعوية والخيرية المتنوعة".

وقال الكندري، اليوم الخميس، إن "الرابطة أطلقت منذ تأسيسها 10 مشاريع لخدمة القضية الفلسطينية، أولها مشروع (سفراء القدس) في عام 2009 بهدف تأهيل (50 - 100) شاب وشابة سنوياً والاستفادة من جهودهم في الدفاع والعمل لأجل القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف أن "هناك مشروع أطلقته الرابطة في 2022 تحت اسم (مبادرون لأجل فلسطين) يقوم على تكريم أصحاب الأفراد والمؤسسات من داخل دولة الكويت في مختلف المجالات الذين يعلنون مقاطعتهم للكيان الصهيوني والتعبير عن رفضهم للمشاريع والفعاليات التطبيعية ووقوفهم مع القضية الفلسطينية".

ولفت الكندري، إلى "مشروع قانون دعمته مع 32 مؤسسة وتجمع مدني، وأكثر من 150 من الأفراد والشخصيات الكويتية لمناهضة التطبيع بحيث يتم تبنيه كجزء من البرنامج البرلماني لأعضاء مجلس الأمة يؤكد في مواده المكملة والمعدلة، على تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله وأساليبه".

وبحسب الكندري، عملت الرابطة على "إقامة مشروع (منابر مقدسية)، بهدف التنسيق بين خطباء المساجد لتبني قضية القدس والمسجد الأقصى في خطبهم يوم الجمعة، لنشر الوعي والثقافة حول القضية، وجعلها حاضرة بين عموم الناس".

وأشار إلى "مشروع يقوم على عقد جلسات ثقافية لمناقشة كتب تساهم في نشر الوعي والثقافة المعرفية عن القضية المقدسية والمسجد الأقصى المبارك تحت عنوان (نادي مصطبة للقراءة)".

وذكر الكندري أن "الرابطة سعت خلال مسيرتها إلى دعم عدة مشاريع خيرية لمساندة فلسطين، أبرزها (فريق همم التطوعي) في 2022 لتسويق المشاريع الخيرية الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني وحماية القدس والأقصى، إضافة إلى تسويق مشروع (وقفية الأقصى) التابع لمؤسسة (نماء الخيرية) بهدف دعم مشاريع تعليمية واجتماعية وصحية وحماية بيوت المقدسيين من المصادرة".

وأعلن الكندري، عن "تأسيس رابطة تشجيع رياضية تحت شعار (رابطة مشجعي فلسطين) لإبراز القضية الفلسطينية والتذكير بها في المحافل الرياضية المحلية أو العالمية بأسلوب حضاري ومبدع".

وأطلقت الرابطة مشروع تحت عنوان (فلسطين في كل مكان) بهدف "تصميم وانتاج عدد من اللوحات والجداريات للقدس والمسجد الأقصى المبارك وتوزيعها على مرافق الدولة الحكومية أو الجهات الشعبية أو المجمعات التجارية أو الشخصيات لتعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع بالانتماء إلى الأرض المباركة"، وفق الكندري.

كما أقامت برنامجاً تدريبياً بعنوان (سفير الأقصى الصغير) "يستهدف الفئة العمرية الابتدائية والمتوسطة بحيث يقوم ببناء ثقافة عامة لدى المنتسب بالمعارف المقدسية المتنوعة وبأبعاد القضية الفلسطينية بشكل مبسط ومرح".

ورابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت، فريق تطوعي، مرخص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، منذ 2015، يتعاون أعضاؤه للعمل من "أجل قضية القدس وتثقيف الشباب بمعارفها بالوسائل المختلفة المتاحة".

المصدر / قدس برس