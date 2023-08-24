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هنية يعزي المجمع الفقهي العراقي بوفاة العالم عبد المنعم الهيتي

24 اغسطس 2023 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، الشيخ أحمد حسن الطه كبير علماء المجمع الفقهي العراقي للدعوة والإفتاء، وقدم له التعازي بوفاة الأستاذ الدكتور عبد المنعم خليل الهيتي.

وقدم هنية خلال الاتصال، التعازي باسم حركة حماس والشعب الفلسطيني إلى الشعب العراقي عامة والمجمع الفقهي العراقي وذوي الفقيد خاصة، بوفاة الأستاذ الدكتور عبد المنعم خليل الهيتي أستاذ الفقه وأصوله وأحد كبار علماء العراق الذي وافته المنية في بغداد بعد معاناة مع المرض.

ودعا المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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