إصابة مستوطنة.. 17 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة

أصيبت مستوطنة جراء تواصل عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 17 عملاً مقاوماً، بحسب ما رصده مركز المعلومات الفلسطيني "معطي".

وذكر المركز في تقريره الصادر مساء اليوم الخميس، أنّه وقعت 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير لعبوتين ناسفتين، وتصدي لاعتداءٍ للمستوطنين، وتحطيم لإحدى مركباتهم، إضافة إلى اندلاع مواجهات في 10 نقاط بالضفة تخللها إلقاء حجارة.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال في بلدة يعبد قضاء جنين بعبوة ناسفة، تزامناً مع اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في البلدة.

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وفجّر مقاومون عبوة ناسفة استهدفت جنود الاحتلال في بلدة قباطية بجنين، إلى جانب استهدافهم بصليات كثيفة من الرصاص، واندلعت مواجهات شعبية في البلدة.

وشهدت بلدة عزون في قلقيلية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين في البلدة ورشقهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة مستوطنة، وتحطيم مركباتهم.

واندلعت مواجهات في بلدة عقربا بنابلس تخللها إلقاء حجارة، ومواجهات أخرى في البلدة القديمة بالمدينة، فيما أطلقت مقاومون النار صوب جنود الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات في مخيم عقبة جبر بأريحا، ودائرة السير وحلحول ومخيم الفور بالخليل، وشهد المخيم عملية إطلاق استهدفت جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين