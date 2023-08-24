أمن "النجاح" يخلي الطلبة المعتصمين رفضاً للاعتقال السياسي من حرم الجامعة

أخلى أمن جامعة النجاح، مساء اليوم الخميس، طلبة الكتلة الإسلامية المعتصمين رفضاً للاعتقال السياسي من حرم الجامعة بقرار من إدارة الجامعة، في خطوة تتساوق مع أجهزة السلطة.

وأفادت الكتلة الإسلامية بأن الطلبة المعتصمين ملاحقين من أجهزة السلطة، التي اقتحمت ليلة أمس منزل الطالب عبيدة يامين في محاولة لاعتقاله، واعتقلت شقيقه وصادرت مركبتهم للضغط عليه لتسليم نفسه.

واتهم ممثل الكتلة في النجاح جعفر الأقرع إدارة الجامعة بمحاولة تسليمه وأحد رفاقه لأجهزة السلطة.

وأشار الأقرع إلى أن أمن الجامعة وبقرار من الإدارة أخرجهم هو وزميله عبيدة يامين بالقوة، من داخل أسوار الجامعة، أثناء اعتصامهم رفضا لاعتقال السلطة زملائهم الطلبة.





وتداول نشطاء مقطع فيديو مصور لحظة إخلاء أمن الجامعة بالقوة للطلبة المعتصمين داخل الحرم الجامعي، وجه فيه الطالب يامين رسالة لإدارة الجامعة أن عمله النقابي داخل أسوار الجامعة ووقت الانتخابات يتم التغني بالديمقراطية والحرية، ونحن اليوم لا نرى أي شيء من هذا.

والطالب في كلية الرياضة الأسير المحرر عبيدة يامين عضو مؤتمر عام مجلس الطلبة ملاحق من أجهزة السلطة، اعتصم داخل الجامعة مطالباً إدارة الجامعة بالتدخل الفوري لوقف ملاحقته لأجل النشاط النقابي والخدماتي المشروع داخل الجامعة.

وكانت قد استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح مواصلة أجهزة السلطة حملتها الممنهجة على أبناء الكتلة الإسلامية، وطالبتها بالإفراج العاجل والفوري عن المختطفين لديها وكف يدها عن ملاحقة الطلبة الجامعيين على عملهم النقابي المشروع داخل أروقة الجامعات.

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وأكدت الكتلة في بيان لها اليوم الخميس، أن اعتقال كوادر الكتلة الإسلامية هو محاولة فاشلة للنيل من عزيمتهم، والاستهداف لن يثنينا عن مواصلة الطريق.

وقالت، إن استمرار صمت إدارة الجامعة تجاه ما يتعرض له طلبتها يعد تهديدًا حقيقيًا للمسيرة التعليمية التي بات يفقد فيها الطالب الأمن والأمان، ودعتها لممارسة دورها الطبيعي في الدفاع عن طلبة الجامعة وحقوقهم، والعمل الجاد من أجل الإفراج عنهم بكافة السبل.

المصدر / فلسطين أون لاين