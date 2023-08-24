وفد دبلوماسي غربي يزور "برقة" ويدين عنف المستوطنين

زار وفد دبلوماسي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا وبلجيكا والسويد وكندا والنرويج، اليوم الخميس، قرية برقة قرب رام الله.

واستنكر الوفد بأشد العبارات عنف المستوطنين، الذي أدى إلى تهجير تجمع "راس التين"، شرق رام الله، إلى جانب سياسات الهدم الإسرائيلية لتهجير أكثر من 400 فلسطيني من منازلهم منذ بداية العام الجاري.

وشدد الوفد على "أهمية الامتناع عن سياسة الترحيل القسري كما جاء في القانون الدولي الإنساني، وبالأخص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".

كما أكد الوفد "معارضته لجميع المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤدي إلى زيادة عنف المستوطنين وتقويض فرص حل الدولتين و(السلام الدائم)".

وأدان الدبلوماسيون بشدة، "هدم مدرسة "عين سامية" الذي تم تمويلها من قبل مجموعة من الدول المانحة، كمساعدة إنسانية، مؤكدين انتهاك (إسرائيل) للقانون الدولي الإنساني".

ودعوا (إسرائيل) إلى "وقف جميع عمليات الهدم والمصادرة، وتأمين وصول آمن للمنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة من دون أي عوائق. وأكدوا التزامهم بدعم كافة حقوق الفلسطينيين المشروعة ومساعدة السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج)".

كما دعت الدول المانحة (إسرائيل) إلى "إعادة أو توفير التعويض لجميع المعدات الإنسانية التي تمت مصادرتها او هدمها، والتي قد مولتها هذه الدول بوقت سابق".

المصدر / قدس برس