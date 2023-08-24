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ممثل "حماس" في لبنان يلتقي السفير الجزائري

24 اغسطس 2023 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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التقى ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، سفير الجزائر رشيد بلباقي، وذلك خلال زيارته في مقر السفارة ببيروت.

وبحث عبد الهادي وبلباقي تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحسب بيان صدر عن "حماس" اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن ممثل "حماس" وضع السفير الجزائري "بصورة تطورات القضية الفلسطينية، معتبراً أن عمليات المقاومة في الضفة الغربية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال اليومية... وتهويد المسجد الأقصى".

وقال البيان، إن السفير الجزائري "رحَّب بوفد حركة حماس، مثنياً على دورها الرائد على الساحة الفلسطينية، متمنياً للشعب الفلسطيني أن يحقق وحدته، وأن يحرّر أرضه، وأن ينال الحرية والاستقلال والعودة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #لبنان #الجزائر

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