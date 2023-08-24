اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباريات خدمات رفح واتحاد خانيونس

غزة/ وائل الحلبي:

وافق اتحاد كرة القدم على طلب ناديي اتحاد خانيونس وخدمات رفح بتحريك موعد مباريات الفريقين في الجولتين الخامسة والسادسة لحين عودة لاعبيهما المنضمين للمنتخب الأولمبي.

ومن المقرر أن يوجه الناديين خطاب رسمي لاتحاد كرة القدم يفيد باعتذارهما عن مشاركة اللاعبين الأربعة في المباراة الودية أمام منتخب الأردن الأولمبي المقررة يوم الخميس القادم، وأن تقتصر مشاركتهم في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة وأن يعودوا بعدها إلى غزة دون المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية خاصة وأنها غير مدرجة في الأجندة الدولية.

وكان من المفترض أن يغادر اللاعبين الأربعة يوم الأحد القادم، وهم خالد النبريص وأحمد كُلاب وإبراهيم أبو عمير ومهند حسنين، قبل أن يتم تحديد موعد جديد للسفر للحاق بوفد المنتخب إلى البحرين يوم الأحد 3/9/2023.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة عن تعديل مواعيد مباراتي الفريقين في الجولتين الخامسة والسادسة، على أن يتم إعادة جدولتهم بعد وصول اللاعبين إلى غزة بناء على طلب الناديين.