الاحتلال يمدد اعتقال الأسير القيادي ماهر الأخرس

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال الأسير المضرب عن الطعام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس من جنين.

وبحسب نادي الأسير، فإن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الأخرس المحتجز في معتقل (الجلمة) لمدة سبعة أيام بزعم استكمال التحقيق.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس الأربعاء، الأخرس بعد اقتحام منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وحاصرت منزل القيادي الأخرس قبل أن تعتقله واقتادته إلى مراكز التحقيق.

بدورها، قالت مصادر عائلية: إن الشيخ ماهر أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين